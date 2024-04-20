Yeni nesil kredi kartı tanıtıldı! Daha önce gördüklerinize hiç benzemiyor

20 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:34

Sentry Enterprise isimli bir finans teknolojisi şirketi tarafından tanıtılan kredi kartı, geleneksel kartlardan farklı olarak bir OLED ekrana sahip. İlk bakışta "Ne gerek var?" diye düşünülebilir ancak düşünüldüğünde hiç de mantıksız değil.

OLED EKRANLI KREDİ KARTI NE İŞE YARIYOR?

Kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlayan "Radiance" adlı kredi kartı, ekranında, gerçekleştirilen ödeme işlemine ilişkin ayrıntılar sunuyor. Bu sayede kullanıcıların yaptıkları işlemin detayına daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Konica Monilta firması tarafından üretilen ekranın bir diğer avantajı da bankalar özelinde. Ekran, bankalara kendi logolarını parlak ve dikkat çekici bir biçimde sergileme imkanı tanıyor.

Radiance'nin kullanıcıları açısından en büyük avantajı pilsiz çalışabilmesi. Üzerinde bilgi ekranı taşıyan cihazın haliyle bir güce de ihtiyacı olacaktır. Kart bu gereksinimi NFC teknolojisiyle sağlıyor. Ödeme terminali ile temas ettiğinde ekran aktifleşiyor. Bunun haricinde açık değil.

Henüz hangi bankaların sunacağını bilmediğimiz Radiance kart, Visa ve Mastercard altyapılarıyla uyumluluk da sunuyor. Sentry, hazırlıkların tamamlandığını ve çok yakında ürünü banka ortakları aracılığıyla kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı.

Bununla birlikte pek çok tüketicinin cep telefonunu veya akıllı saatini kullanarak ödeme yapmayı tercih ettiği bir dönemde, bu kartın pazarda başarıya ulaşıp ulaşamayacağına yönelik tartışmalar da şimdiden başladı.