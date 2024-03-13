Yeni PlayStation 5 güncellemesi tüm dünyada bugün yayınlandı

13 Mart 2024 21:15 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:19

Sony, PlayStation 5 için beklenen yazılım güncellemesini bugün tüm dünya genelinde yayınladı. Bu güncelleme, oyunculara yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor. Peki, Playstation 5 yazılım güncellemesi ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı? Playstation 5 yazılım güncellemesi nereden yüklenir? Detaylar haberimizde!

PLAYSTATION 5 YENİ ÖZELLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER

Sony'nin yeni güncellemesi, DualSense kontrolcüsündeki hoparlörlerin ve mikrofonunun performansını artırıyor. Artık kontrolcüdeki ses kalitesi daha net ve zengin olacak. Ayrıca, oyun içi seslerin ve sesli sohbetin daha iyi duyulabilmesi için DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerinin donanım yazılımları da güncellendi.

Ekran paylaşımı özelliği de bu güncelleme ile önemli bir iyileştirme aldı. Artık arkadaşlarınızla paylaştığınız ekranı daha etkili bir şekilde vurgulayabilir ve emoji tepkileriyle daha etkileşimli hale getirebilirsiniz.

PLAYSTATION 5 MOBİL UYGULAMA GÜNCELLEMESİ

Bu güncellemeyle birlikte PlayStation mobil uygulaması da önemli bir güncelleme alacak. iOS ve Android kullanıcıları, bu yeni ekran paylaşımı etkileşimlerini kullanabilecekler.

PLAYSTATION 5 YAZILIM GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Sony'nin yayınladığı yeni PlayStation 5 güncellemesi, oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak için önemli özellikler ve iyileştirmeler içeriyor. Bu güncellemeyi PS5 sahipleri hemen indirebilir ve yeni özelliklerin tadını çıkarabilirler. Güncelleme, Playstation 5 cihazının ayarlarından yüklenebilir.