Yenilgiyi kabul mu etti? OpenAI CEO'sundan 'Google' açıklaması

19 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:33

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, şirketinin geliştirdiği ChatGPT ve benzeri yapay zeka programlarıyla Google'ı tahtından edeceği ve hatta geçtiğimiz günlerde Google'a rakip bir arama motoru geliştirdiği spekülasyonları üzerinde bir açıklama yaptı.

"GOOGLE'I YENMEKLE İLGİLENMİYORUZ"

Arama motoru sektöründe Google'ı "yenilgiye uğratmaya çalışmadıklarını" belirten Altman, dünyanın Google'ın başka bir kopyasına daha ihtiyacı olduğunu düşünmediğini ve daha iyi bir arama motoru oluşturma girişimini "sıkıcı" bulduğunu aktardı.

Altman, podcast yayıncısı Lex Fridman'ın yayınında OpenAI'nin ChatGPT'si ile Google'ın arama motoru arasındaki karşılaştırmalarına yanıt verirken bu sözleri dile getirdi.

Altman, "Benim için heyecan verici olan şey, Google aramanın daha iyi bir kopyasını oluşturabilmemiz değil, belki de insanların bilgiyi bulmasına, harekete geçmesine ve sentezlemesine yardımcı olacak çok daha iyi bir yol olabilir." açıklamasında bulundu.

OPENAI'NİN ARAMA MOTORU GELİŞTİRDİĞİ İDDİASI

ChatGPT ve DALL-E gibi üretici yapay zeka uygulamalarıyla tanınan OpenAI'ın şimdi de Google'ın arama hizmetine doğrudan rakip olacak bir program geliştirdiği iddia edildi.

The Information'un OpenAI'ın planlarına aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yapay zeka şirketinin "Web Arama Ürünü" olarak tanımlanan yeni arama motoru, kısmen Bing'in altyapısıyla desteklenecek.

Öte yandan sohbet botu halihazırda "Bing ile Göz At" özelliği ile kullanıcılarına Microsoft'un Bing adlı arama hizmetini kullanarak internette araştırma yapma olanağı tanıyor.

Öte yandan pazartesi günü Bloomberg, Apple'ın Google'ın sohbet robotu Gemini'yi iPhone'a entegre etmek için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. İki şirketin anlaşması halinde iOS 18 güncellemesinde Gemini'den destek alan yapay zeka özellikleri olabilir.