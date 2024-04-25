Yerli ve milli jet uçağı HÜRJET kritik virajı döndü

25 Nisan 2024 12:01 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:02

Türkiye'nin geliştirdiği ilk yerli jet uçağı HÜRJET, ilk kez geçtiğimiz yıl bugün havalanmıştı. Testlerine büyük bir başarıyla devam eden uçak 50'nci uçuşunu geride bıraktı.

"İYİ Kİ DOĞDUN JÜRJET"

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk jet motorlu askeri uçağı olması sebebiyle önem arz eden HÜRJET, 50 sortilik testlerde toplam 39 saat 44 dakika uçuş süresine ulaşırken, çıkılan irtifa seviyesiyse 15 bin feet olarak belirtildi.

TUSAŞ, gelişmeyi sosyal medya hesabında "Göklerde ilklere imza atmaya devam edeceğiz! İyi ki doğdun HÜRJET!" ifadeleriyle duyurdu.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ

Tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, aynı zamanda geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanında önemli bir güç unsuru olan bir silahlı varyantına da sahip.

Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılan Hürjet'in, hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması ve KAAN gibi beşinci nesil uçaklara hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da amaçlanıyor.