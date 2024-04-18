YouTube'dan reklam engelleyici programlara bir darbe daha

18 Nisan 2024 10:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:06

YouTube, reklam engelleyici programlarla mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Geçen yıl "Adblocker" olarak bilinen ve videoların içinde ve öncesinde çıkan reklamları kaldıran uzantıların kullanımını yasaklayan şirket, bu sefer de mobil tarafa el attı.

YouTube, destek sayfasında "YouTube'un Hizmet Şartlarını ihlal eden üçüncü taraf programlara, özellikle de reklam engelleyici uygulamalara yönelik yaptırımlarını güçlendireceğinin" bilgisini verdi.

YOUTUBE - REKLAM ENGELLEYİCİ SAVAŞINDA YENİ AŞAMA

"Üçüncü taraf uygulama" ile kastedilen; ReVanced gibi, YouTube'un normalde ücretli olan video indirme, arka planda oynatma ve reklam engelleme gibi özelliklerini bedava sunan yazılımlardan bahsediliyor.

Google'a göre artık bu tür uygulamaları kullananlar, bir videoyu izlemeye çalışırken ara belleğe alma sorunları ile karşılaşabilir, bu da videonun yavaş açılmasına sebep olabilir. Ayrıca "bu içerik bu uygulamada kullanılamıyor" hatasıyla karşı karşıya kalabilirler.

YOUTUBE NEDEN BU KARARI ALDI?

YouTube bu kararı, reklam engelleyicilerin, bir içerik oluşturucunun görüntüleme karşılığında ödüllendirilmesini engellemesi sebebiyle aldığını belirterek, YouTube'daki reklamların içerik oluşturucuları desteklemeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde YouTube, reklamsız bir deneyim isteyenleri YouTube Premium'a yönlendirdi. Bireysel kullanıcılar için 57,99 TL/ay, aile paketi için 115,99 TL/ay, öğrenciler için de 37,99 TL/ay fiyat karşılığında satın alınabiliyor.