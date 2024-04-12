YouTube'un yeni arayüzü kullanıma açıldı... Herkes şikayetçi

12 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:03

YouTube'un ara sıra platformunun görünümünde değişiklik yapması alışılmadık bir durum değil. Kullanıcılar bazen şirketin yürüttüğü testler aracılığıyla potansiyel tasarım değişikliklerine erkenden göz atabiliyorlar. En son testte, kullanıcı arayüzünün yıllardır aldığı belki de en büyük değişiklik devreye alındı fakat kullanıcılar hiç memnun değiller.

Bazı YouTube izleyicileri yakın zamanda web sitesinde görünümün değiştiğini fark ettiklerini bildirdi. Bu kullanıcılar video başlığının, video açıklamasının ve yorumların sağ taraftaki panele taşındığını, video önerilerinin ise oynatıcının hemen altına taşındığını söylediler.

YENİ YOUTUBE ARAYÜZÜ NASIL?

Bazı X (eski adıyla Twitter) ve Threads kullanıcıları, yeni tasarımın ekran görüntülerini paylaştı. Aşağıda birkaç örnek görebilirsiniz:

Eskiden başlık, açıklama ve yorumlar gibi bölümler video oynatıcının altında bulunurken video önerileri sağda görünüyordu. YouTube bu bölümlerin konumlarını tersine çevirmeye karar vermiş görünüyor.

İşlevsel açıdan bakıldığında bu yeni tasarım, kullanıcıların videoyu kaydırmak zorunda kalmadan yorumları görüntülemesine olanak tanıdığı için mantıklı gibi gözükse de sayfa düzeninin çok sıkışık, dikkat dağıtıcı ve estetik açıdan rahatsız edici göründüğü belirtiliyor.

"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ YOUTUBE ARAYÜZÜ"

Bir kullanıcı, "Bu gerçekten tanık olduğum en kötü YouTube arayüzü güncellemelerinden biri." diyerek yeni tasarımı beğenmediğini dile getirdi. YouTube ise bu yoruma cevap vererek, yeni arayüzün aslında yalnızca "özellikleri ve deneyimleri iyileştirmenin yeni yollarını test etmeye" yönelik bir deneme olduğunu doğruladı.