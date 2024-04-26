ZES, 25 Nisan 2024 tarihi itibariyle elektrikli otomobil şarj istasyonlarına zam yapacak

26 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:55

Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun yüksek seyri, birçok alanda fiyat artışlarına yol açıyor. Elektrikli otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren ZES, 25 Nisan 2024 itibarıyla şarj istasyonlarına zam yapacağını duyurdu. Peki, bu zam ne kadar olacak?

ZES, kullanıcılarına gönderdiği mesajda elektrikli otomobil şarj istasyonlarında fiyat artışı yapılacağını duyurdu.

ZES tarafından yapılan duyuruya göre, AC Tip 2 soketler üzerinden yapılan şarj ücretlerinde bir değişiklik olmayacak.

DC 60 kW şarj ücreti 8 TL'den 8,49 TL'ye,

DC 60 kW üstü şarj ücreti 8,75 TL'den 9,99 TL'ye,

CHAdeMO Soketler ile yapılan şarjlar ise 8,75 TL'den 9,99 TL'ye yükselecek.