26 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:55
ZES, 25 Nisan 2024 tarihi itibariyle elektrikli otomobil şarj istasyonlarına zam yapacak
ZES, elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren bir karar aldı. 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren şarj istasyonlarında fiyatlar artacak. Peki yeni fiyatlar nasıl? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun yüksek seyri, birçok alanda fiyat artışlarına yol açıyor. Elektrikli otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren ZES, 25 Nisan 2024 itibarıyla şarj istasyonlarına zam yapacağını duyurdu. Peki, bu zam ne kadar olacak?
ZES, kullanıcılarına gönderdiği mesajda elektrikli otomobil şarj istasyonlarında fiyat artışı yapılacağını duyurdu.
ZES tarafından yapılan duyuruya göre, AC Tip 2 soketler üzerinden yapılan şarj ücretlerinde bir değişiklik olmayacak.
DC 60 kW şarj ücreti 8 TL'den 8,49 TL'ye,
DC 60 kW üstü şarj ücreti 8,75 TL'den 9,99 TL'ye,
CHAdeMO Soketler ile yapılan şarjlar ise 8,75 TL'den 9,99 TL'ye yükselecek.
Kaynak: TGRT Haber