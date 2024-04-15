Ebrar Karakurt'a rakip oyuncudan skandal hareket! Yenilgiyi hazmedemedi

15 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:09

Rusya'da yarı final serisinin 5. maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Ebrar Karakurt'un takımı Lokomotiv Kaliningrad adını finale yazdırdı. Maçta galibiyet sayısını getiren Ebrar Karakurt performansıyla mücadelenin yıldızı olurken, rakip takım oyuncusunun milli sporcumuza yaptığı skandal hareket maça damga vurdu.

PARMAK HAREKETİ YAPTI

28 sayı kaydeden Ebrar Karakurt, başarılı performansıyla rakip takımı adeta çıldırttı. Maç sayısının ardından sevinen Ebrar'a dönen rakip takım kaptanı Goncharova, milli yıldıza orta parmağını gösterdi.

HIZINI ALAMAYIP ŞİKAYET ETTİ

Skandal hareket sonrası Goncharova'dan ilginç bir hamle daha geldi. Galibiyet sayısının ardından Ebrar Karakurt'un kayarak sevincini hakeme şikayet eden Goncharova hızını alamadı ve milli oyuncumuzun ceza almasını istedi. Mücadelenin hakemi bu sevinçte herhangi bir sorun olmadığını söylemesinin ardından Goncharova parkeden ayrıldı.

TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

Ebrar Karakurt'a yapılan skandal harekete Türk taraftarlar destek geldi. Milli oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları gönderildi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ebrar, "Ağlayacaksan, oynamayalım Goncagül" ifadelerini kullandı.