Finalde Fenerbahçe'yi deviren Halkbank Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

18 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:57

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, Halkbank-Fenerbahçe eşleşmesinde oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından sona erdi.

Serinin üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) mağlup eden Halkbank, seride durumu 3-0’a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe ise sezonu 2. sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında “TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Fenerbahçe'yi mağlup ederek Efeler Ligi şampiyonu olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe'yi de performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.