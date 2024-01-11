11 Ocak 2024 14:31 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:40

1990 yılında gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında 1. olan isim araştırılırken yarışmaya katılan isimlerin listesi de gündeme geldi. Arama motorlarında ise 1990 Miss Turkey kim kazandı, birinci kim oldu? 1990 güzellik yarışmasında kimler vardı? 1990 yarışmacı listesi araştırıldı. Detaylar...

1990 MİSS TURKEY KİM KAZANDI?

1990 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında kazanan isim Jülide Ateş olmuştu. Miss World ve Miss Universe sahibi Jülide Ateş oldu.

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

6 Mayıs 1971 yılında doğan Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızıdır. Türk sunucu olan Jülide Ateş, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile evlenen Ateş'in evliliği 6 ay sürmüştü. Emre İskeçeli ile 10 Temmuz 2001 yılında Washington'da evlendi fakat 2020 yılında boşandıklarını açıkladı. Ateş'in ikinci evliliğinden Ali adında bir oğlu var.

JÜLİDE ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Jülide Ateş, 6 Mayıs 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.