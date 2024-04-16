2024'te dünyada ziyaret edilebilecek en ucuz 30 ülke belli oldu! Türkiye de listede

16 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:09

2024 dünyanın en güçlü İHA'ları! Türkiye ve İsrail'in sırası dikkat çekti

2024 dünyanın en güçlü İHA'ları! Türkiye ve İsrail'in sırası dikkat çekti

Turizm sektörü, 2023'te küresel GSYİH'nın %9,2'sini oluşturduğu için küresel ekonomi üzerinde önemli etkiye sahip. Sektör salgın sırasında zorluklarla karşı karşıya kalsa da toparlanma yolunda ilerliyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2023 yılının ilk çeyreğinde uluslararası ziyaretçi sayısı pandemi öncesi seviyelerin %80'ine ulaştı. Uluslararası turist ziyaretleri de Ocak ve Aralık 2023 arasında salgın öncesi seviyelerine %88 oranına ulaştı ve 2019'a kıyasla 2024'te %2 oranında artması bekleniyor.

Budget Your Trip isimli web sitesi her ülke için iki kişilik bir haftalık seyahat maliyetini hesapladı. Dünyada ziyaret edilebilecek 30 ucuz ülke belli oldu.

30 – Belçika

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.157 Dolar

Belçika, 2021'de 3,2 milyondan fazla gecelik ziyaretçi ağırlayarak onu dünyanın en popüler ülkelerinden biri haline getirdi. Brugge kasabası da dahil olmak üzere çok sayıda dünya mirası alanına da ev sahipliği yapıyor.

29 – Ürdün

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.131 Dolar

Ürdün en uygun fiyatlı Arap ülkelerinden biridir. 2021 yılında iki milyondan fazla ziyaretçi almasıyla da oldukça popüler. Ülke, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünya harikalarından biri olarak kabul edilen Petra'ya da ev sahipliği yapıyor.

28 – Portekiz

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.067 Dolar

Portekiz , Avrupa'nın en bütçe dostu ülkelerinden biridir ve yaşam maliyeti Sacramento, Kaliforniya'ya göre %38 daha düşüktür. 2021 yılında ülkede 6,3 milyondan fazla ziyaretçinin bir gecede konaklaması nedeniyle de oldukça popüler.

27 – Makao

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.034 Dolar

Makao , aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listesinde 27. sırada yer alıyor. Pandemi öncesinde bölgenin yılda 39 milyondan fazla turist ağırlaması nedeniyle de en popüler seyahat destinasyonlarından biri.

26 – Türkiye

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.861 Dolar

Türkiye dünyada turizm olarak en çok dikkat çeken ülkelerin başında geliyor. ABD vatandaşları için en ucuz yaşam maliyetine sahip 20 ülke listesinde 7. sırada yer almıştı ve 2022'nin ilk yarısında ABD'den 377.000 turist ağırladı.

25 – Meksika

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.820 Dolar

Meksika, aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listesinde 25. sırada yer alıyor . Ülke, 2021'de neredeyse 32 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en popüler 50 ülkesi arasında 7. sırada yer alması nedeniyle oldukça popüler.

24 – İsrail

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.730 Dolar

Ailelerle gidilebilecek ucuz ülkelerden biri olan İsrail, bir süreliğine ideal bir turizm destinasyonu olmayabilir. Her ne kadar ülkenin bütçe açısından sunabileceği çok şey olsa da devam eden çatışmalar, özellikle İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırısına cevap olarak İran'ın ülkeyi bombalamasından sonra, aileyle seyahat etmeyi uygun hale getirmiyor.

23 – Japonya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.730 Dolar

Japonya, uygun fiyatlı bir aile tatili sunan popüler bir destinasyondur. Turistler 2021'de Japonya'da 5,25 milyon dolardan fazla para harcadı.

22 – Norveç

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.669 Dolar

Norveç , aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listesinde 22. sırada yer alıyor . Ülke fiyortları ve aurora ışıklarıyla ünlüdür.

21 – Kıbrıs

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.569 Dolar

Kıbrıs, 2021 yılında 2 milyona yakın gecelik ziyaretçisiyle popüler bir turizm destinasyonudur. Ülkedeki en önemli turizm kaynağı, 2022 yılında ülkedeki toplam turist trafiğinin toplamında %37,9'luk paya sahip olan Birleşik Krallık'tır.

20 – Çek Cumhuriyeti

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.544 Dolar

Çek Cumhuriyeti , Avrupa'nın en bütçe dostu aile tatili bölgelerinden biridir. Ülkedeki tüketici fiyatları ABD'dekinden %43,4 daha düşük, bu da düşük maliyetli bir tatil anlamına geliyor.

19 – Güney Kore

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.541 Dolar

Güney Kore bütçe dostu ve oldukça popüler bir turizm merkezidir. 2021'de 3,2 milyon gecelik ziyaretçiyle en popüler 50 ülke listemizde 15. sırada yer alıyor.

18 – Hırvatistan

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.467 Dolar

Hırvatistan aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listemizde 18. sırada yer alıyor . Popüler TV programı Game of Thrones'un burada çekilmesinin ardından ülkede turizmde bir artış yaşandı.

17 – Slovenya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.415 Dolar

Slovenya, 2021'de 1,8 milyondan fazla gecelik ziyaretçi ağırlayarak onu dünyanın en popüler ülkelerinden biri haline getirdi.

16 – Brezilya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.216 Dolar

Brezilya aileyle gidilebilecek ucuz ülkeler listesinde 16. sırada yer alıyor . 2014 FIFA Dünya Kupası finallerinden bu yana turizmin büyümeye devam etmesi nedeniyle en popüler ülkeler listemizde 36. sırada yer alıyor.

15 – Güney Afrika

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.214 Dolar

Güney Afrika, 2021'de 2,5 milyondan fazla gecelik ziyaretçi ağırladı. Ancak yakın zamanda İngiltere'den bir turistin öldürülmesi ülkenin popülaritesini olumsuz etkiledi.

14 – Romanya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.165 Dolar

Romanya en bütçe dostu seyahat destinasyonlarından biridir. Ülkede yaşamanın maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden %64 daha düşük.

13 – Macaristan

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.156 Dolar

Macaristan en popüler turistik yerlerden biridir. 2019 yılında 15,9 milyon uluslararası turistin ilgisini çekmiştir.

12 – Tayland

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.150 Dolar

Tayland dünyanın en popüler 25 ülkesi arasında yer alıyor. Turistler 2021'de ülkede toplu olarak 5,2 milyar dolardan fazla para harcadı.

11 – Panama

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.101 Dolar

10 – Arnavutluk

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.093 Dolar

Arnavutluk aileyle ziyaret edilebilecek en ucuz 10 ülke arasında yer alıyor . Aynı zamanda Arnavutluk'u ziyaret eden turistlerin 2021'de toplu olarak 2,4 milyar dolardan fazla harcama yapması nedeniyle en popüler 50 ülke listesinde yer alıyor.

9 – Bulgaristan

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 968 Dolar

8 – Fas

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 935 Dolar

7 – Rusya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 909 Dolar

6 – Polonya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 905 Dolar

Ülke 2022'de 9,7 milyondan fazla ziyaretçi aldı.

5 – Etiyopya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 798 Dolar

Etiyopya aileyle ziyaret edilebilecek en ucuz 5 ülke arasında yer alıyor. Ancak ülkedeki iç savaş turist akınını tehdit edebilir.

4 – Kolombiya

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 635 Dolar

Kolombiya, aileyle gidilebilecek en ucuz 30 ülke listemizde dördüncü sırada yer alıyor. LivingCost'a göre ABD'den %70 daha ucuz.

3 – Sırbistan

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 556 Dolar

2 – Hindistan

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 548 Dolar

1 – Mısır

İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 240 Dolar