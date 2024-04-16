2024'te dünyada ziyaret edilebilecek en ucuz 30 ülke belli oldu! Türkiye de listede
Koronavirüs salgınından sonra turizm sektörünün tekrar gelişmesiyle 2024 yılında dünyada ziyaret edilebilecek en ucuz 30 ülke belli oldu.
Turizm sektörü, 2023'te küresel GSYİH'nın %9,2'sini oluşturduğu için küresel ekonomi üzerinde önemli etkiye sahip. Sektör salgın sırasında zorluklarla karşı karşıya kalsa da toparlanma yolunda ilerliyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2023 yılının ilk çeyreğinde uluslararası ziyaretçi sayısı pandemi öncesi seviyelerin %80'ine ulaştı. Uluslararası turist ziyaretleri de Ocak ve Aralık 2023 arasında salgın öncesi seviyelerine %88 oranına ulaştı ve 2019'a kıyasla 2024'te %2 oranında artması bekleniyor.
Budget Your Trip isimli web sitesi her ülke için iki kişilik bir haftalık seyahat maliyetini hesapladı. Dünyada ziyaret edilebilecek 30 ucuz ülke belli oldu.
30 – Belçika
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.157 Dolar
Belçika, 2021'de 3,2 milyondan fazla gecelik ziyaretçi ağırlayarak onu dünyanın en popüler ülkelerinden biri haline getirdi. Brugge kasabası da dahil olmak üzere çok sayıda dünya mirası alanına da ev sahipliği yapıyor.
29 – Ürdün
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.131 Dolar
Ürdün en uygun fiyatlı Arap ülkelerinden biridir. 2021 yılında iki milyondan fazla ziyaretçi almasıyla da oldukça popüler. Ülke, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünya harikalarından biri olarak kabul edilen Petra'ya da ev sahipliği yapıyor.
28 – Portekiz
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.067 Dolar
Portekiz , Avrupa'nın en bütçe dostu ülkelerinden biridir ve yaşam maliyeti Sacramento, Kaliforniya'ya göre %38 daha düşüktür. 2021 yılında ülkede 6,3 milyondan fazla ziyaretçinin bir gecede konaklaması nedeniyle de oldukça popüler.
27 – Makao
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 2.034 Dolar
Makao , aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listesinde 27. sırada yer alıyor. Pandemi öncesinde bölgenin yılda 39 milyondan fazla turist ağırlaması nedeniyle de en popüler seyahat destinasyonlarından biri.
26 – Türkiye
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.861 Dolar
Türkiye dünyada turizm olarak en çok dikkat çeken ülkelerin başında geliyor. ABD vatandaşları için en ucuz yaşam maliyetine sahip 20 ülke listesinde 7. sırada yer almıştı ve 2022'nin ilk yarısında ABD'den 377.000 turist ağırladı.
25 – Meksika
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.820 Dolar
Meksika, aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listesinde 25. sırada yer alıyor . Ülke, 2021'de neredeyse 32 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en popüler 50 ülkesi arasında 7. sırada yer alması nedeniyle oldukça popüler.
24 – İsrail
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.730 Dolar
Ailelerle gidilebilecek ucuz ülkelerden biri olan İsrail, bir süreliğine ideal bir turizm destinasyonu olmayabilir. Her ne kadar ülkenin bütçe açısından sunabileceği çok şey olsa da devam eden çatışmalar, özellikle İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırısına cevap olarak İran'ın ülkeyi bombalamasından sonra, aileyle seyahat etmeyi uygun hale getirmiyor.
23 – Japonya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.730 Dolar
Japonya, uygun fiyatlı bir aile tatili sunan popüler bir destinasyondur. Turistler 2021'de Japonya'da 5,25 milyon dolardan fazla para harcadı.
22 – Norveç
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.669 Dolar
Norveç , aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listesinde 22. sırada yer alıyor . Ülke fiyortları ve aurora ışıklarıyla ünlüdür.
21 – Kıbrıs
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.569 Dolar
Kıbrıs, 2021 yılında 2 milyona yakın gecelik ziyaretçisiyle popüler bir turizm destinasyonudur. Ülkedeki en önemli turizm kaynağı, 2022 yılında ülkedeki toplam turist trafiğinin toplamında %37,9'luk paya sahip olan Birleşik Krallık'tır.
20 – Çek Cumhuriyeti
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.544 Dolar
Çek Cumhuriyeti , Avrupa'nın en bütçe dostu aile tatili bölgelerinden biridir. Ülkedeki tüketici fiyatları ABD'dekinden %43,4 daha düşük, bu da düşük maliyetli bir tatil anlamına geliyor.
19 – Güney Kore
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.541 Dolar
Güney Kore bütçe dostu ve oldukça popüler bir turizm merkezidir. 2021'de 3,2 milyon gecelik ziyaretçiyle en popüler 50 ülke listemizde 15. sırada yer alıyor.
18 – Hırvatistan
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.467 Dolar
Hırvatistan aileyle gidilebilecek 30 ucuz ülke listemizde 18. sırada yer alıyor . Popüler TV programı Game of Thrones'un burada çekilmesinin ardından ülkede turizmde bir artış yaşandı.
17 – Slovenya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.415 Dolar
Slovenya, 2021'de 1,8 milyondan fazla gecelik ziyaretçi ağırlayarak onu dünyanın en popüler ülkelerinden biri haline getirdi.
16 – Brezilya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.216 Dolar
Brezilya aileyle gidilebilecek ucuz ülkeler listesinde 16. sırada yer alıyor . 2014 FIFA Dünya Kupası finallerinden bu yana turizmin büyümeye devam etmesi nedeniyle en popüler ülkeler listemizde 36. sırada yer alıyor.
15 – Güney Afrika
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.214 Dolar
Güney Afrika, 2021'de 2,5 milyondan fazla gecelik ziyaretçi ağırladı. Ancak yakın zamanda İngiltere'den bir turistin öldürülmesi ülkenin popülaritesini olumsuz etkiledi.
14 – Romanya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.165 Dolar
Romanya en bütçe dostu seyahat destinasyonlarından biridir. Ülkede yaşamanın maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden %64 daha düşük.
13 – Macaristan
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.156 Dolar
Macaristan en popüler turistik yerlerden biridir. 2019 yılında 15,9 milyon uluslararası turistin ilgisini çekmiştir.
12 – Tayland
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.150 Dolar
Tayland dünyanın en popüler 25 ülkesi arasında yer alıyor. Turistler 2021'de ülkede toplu olarak 5,2 milyar dolardan fazla para harcadı.
11 – Panama
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.101 Dolar
10 – Arnavutluk
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 1.093 Dolar
Arnavutluk aileyle ziyaret edilebilecek en ucuz 10 ülke arasında yer alıyor . Aynı zamanda Arnavutluk'u ziyaret eden turistlerin 2021'de toplu olarak 2,4 milyar dolardan fazla harcama yapması nedeniyle en popüler 50 ülke listesinde yer alıyor.
9 – Bulgaristan
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 968 Dolar
8 – Fas
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 935 Dolar
7 – Rusya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 909 Dolar
6 – Polonya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 905 Dolar
Ülke 2022'de 9,7 milyondan fazla ziyaretçi aldı.
5 – Etiyopya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 798 Dolar
Etiyopya aileyle ziyaret edilebilecek en ucuz 5 ülke arasında yer alıyor. Ancak ülkedeki iç savaş turist akınını tehdit edebilir.
4 – Kolombiya
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 635 Dolar
Kolombiya, aileyle gidilebilecek en ucuz 30 ülke listemizde dördüncü sırada yer alıyor. LivingCost'a göre ABD'den %70 daha ucuz.
3 – Sırbistan
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 556 Dolar
2 – Hindistan
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 548 Dolar
1 – Mısır
İki Kişi İçin Bir Haftalık Gezi Maliyeti – 240 Dolar