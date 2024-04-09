Ailesinin gerçek olmadığını öğrendi! Dünyası başına yıkılan Olivia Maurel'den "Taşıyıcı anne" isyanı

09 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:52

1991 yılında Fransız bir çiftin ABD'nin Kentucky eyaletinde taşıyıcı anne üzerinden edindikleri Olivia Maure hayatı alt üst oldu. Ailesinin gerçek olmadığını öğrenen Maure, taşıyıcı anneden dünyaya geldiğini 2023 yılında öğrendi. Ailesinin gerçek olmaması Maure'de psikolojik travmaya neden oldu. Şimdilerde ise İtalya'dan başlayarak dünya genelinde taşıyıcı anne uygulamasının yasaklanması için savaş başlattı.

DÜNYASI BAŞINA YIKILAN OLİVİA MAUREL'İN "TAŞIYICI ANNE" İSYANI

Avrupa'da birçok ülkede serbest olan taşıyıcı annelik, sağlık açısından oldukça tehlikeli bir uygulamadır. Öte yandan dünyaya gelen çocuklarda da psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Ancak kazanç kapısı olarak bu yolu seçen birçok kadın var. Bu uygulamanın mağdurlarından biri olan Olivia Maure, harekete geçti.

İlk kez 2023 yılında taşıyıcı bir anneden dünyaya geldiğini öğrenen Olivia Maurel, mücadelesine İtalya'daki katolik kiliselerini de dahil etti. Hristiyanlık dininde de uygun olmadığını söyleyen Maurel'in açıklamaları yürekleri burktu.

Yaşadığı şoku üzerinden atamadığını belirten genç kadın "Buna yönelik mücadeleye başlamamın üzerinden henüz bir yıl bile geçmedi ama taşıyıcı anneliğe karşı gerçekten bir duruş sergilemeye başladım. Çünkü bunun bir çocuğu ne kadar etkileyebileceğini biliyorum, çünkü ben bu yolla doğmuş biriyim. Aynı zamanda anneleri ve kadınları nasıl etkileyebileceğimi de biliyorum çünkü ben de bir kadınım ve bir anneyim. Dolayısıyla kadın hakları meselesi ve çocuk meselesi açısından bu uygulamayı yasaklamamız benim için önemli. Bu, çocukların alınıp satılmasıdır, bu da kadınların kiralanmasıdır ve çoğu durumda yoksul kadınlar buna başvuruyor. Örneğin Ukrayna'da, Kenya'da. Demek istediğim, dünya çapında bu yoksul kadınların kullanıldığını ve bazen de çok genç kadınların bebeklerini sattığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

DNA TESTİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI!

30 yıldır bulunduğu aileye ait olmadığını hisseden Maurel'in şüpheleri doğru çıktı. Maurel yaptırdığı DNA testiyle hayatının gerçeği ile karşılaştı. Fransa'da yasak olmasına rağmen ailelerin farklı ülkelerden alıp gelmesinin de bir an önce durdurulması gerektiğini ve taşıyıcı anneliğin meslek olmaması gerektiğini vurguladı.

Genç kadın Papa ile görüştü. Görüşme hakkında ise sözlerine bu cümlelerle devam etti;

"Nazikti, alçakgönüllüydü, taşıyıcı anneliği anlamış ve konuyu çok iyi biliyordu. Dünya çapında bazı karar vericilerle tanıştık ve birçoğu taşıyıcı anneliğin ne olduğunu bilmiyordu ama Papa biliyordu. Bizi desteklediğini söyledi ki buna çok minnettarım. Bunu, dünya çapında yasaklamaya çalışmamızın önemli bir çalışma olduğunu söyledi." ​​​​​​​