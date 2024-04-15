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15 Nisan 2024 09:52 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:54

Astım ve bronşiti çürütüyor! Tam bir mineral zengini, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyor

Astım ve bronşite iyi gelen doğal, saf, mineral zengini olan Kağızman kaya tuzu Türkiye’nin birçok bölgesine sipariş ediliyor.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Astım ve bronşiti çürütüyor! Tam bir mineral zengini, Türkiye&#039;nin her yerinden sipariş alıyor

Mineral zenginliği ve doğallığı ile öne çıkan meşhur Kağızman kaya tuzuna ilgi artıyor. Kağızman tuz madenlerinden kaya damar halinde çıkartılarak öğütülüp sofralık ve salamura tuz haline getirilen Kağızman kaya tuzu, lezzeti ile biliniyor.

Astım ve bronşiti çürütüyor! Tam bir mineral zengini, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyor - 1. Resim

İlçede kaya tuzlarını öğüterek sofralık tuz haline getiren Kenan Zeytun, Kağızman kaya tuzunun 2 çeşit olduğunu söyledi.

ASTIM VE BRONŞİT TEDAVİLERİNDE KULLANILIYOR

Kristal ve sarı damar tuz çeşitlerinin her ikisinin de insan vücudunun ihtiyacı olan 84 mineral oranına sahip olduğunu anlatan Zeytun, kaya halindeki tuzları öğüterek sofralık ve salamura tuz haline getirip bütün Türkiye’ye satışını yaptıklarını ifade etti.

Astım ve bronşiti çürütüyor! Tam bir mineral zengini, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyor - 2. Resim

Katkısız ve doğal Kağızman kaya tuzunu, birçok kişi küçük taşlar halinde alarak odalarında bulundurup astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavinde kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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