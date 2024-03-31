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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 13:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:13

Atıyla oy kullanmaya gitti

Tüm yurtta oy kullanma işlemi devam ederken bazı vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Bazı vatandaşlar sandık başına oyunu kullanmaya gelirken ilginç manzaralara sebep oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kocaeli’de de 669 nokta, 4 bin 739 sandıkta vatandaşlar oylarını kullanıyor. Zaman zaman sandık başında renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. 3 yıldır Rüzgar isimli atıyla tüm işlerini halleden Sümmani Yılmaz, bu sefer de oy kullanmaya geldi. Oy kullanacağı okul bahçesine atıyla gelen Yılmaz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar gördükleri atı hem sevdi hem de şaşırdı.

Atıyla oy kullanmaya gitti - 1. Resim

"AT TÜRK’ÜN KANADIDIR"

3 yıldır atla oy kullanmaya geldiğini söyleyen Sümmani Yılmaz, "Vatandaşlar beni atla görünce güzel tepkiler veriyor. Bu sayede Körfezlilerin ata aşık olduğunu anladım. Özellikle çocuklar ata çok ilgi duyuyor. Atımın adı Rüzgar, 3 yıldır ona bakıyorum. At sevdası atalarımızdan geliyor. Oğuz, Selçuklular, Osmanlı’dan bu yana topraklarımızı atla kazanıldı. Bu sebeple at sevgisi benim için farklı. At Türk’ün kanadıdır" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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