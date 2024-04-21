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21 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:28

Bursa'da 4 bacaklı civciv doğdu! Bu hali iç acıttı

Bursa'da 4 bacaklı doğan civciv görenleri hayrete düşürdü. 4 bacağı olan civciv bu haliyle yürümekte zorluk çekiyor.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa, İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde Kenan Az'a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az'ı şoke etti.

Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşarken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen 4 bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da 4 bacaklı civciv doğdu! Bu hali iç acıttı - 1. Resim

"YÜCE RABBİM NELER YARATIYOR"

İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde Kenan Az'a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az'ı şoke etti. Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşarken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.

Bursa'da 4 bacaklı civciv doğdu! Bu hali iç acıttı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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