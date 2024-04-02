Defalarca kez denedi, fındık kabuğundan kömür üretti

02 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:53

Denizli’de yaşayan Bülent Öztürk, mangal ve nargile kömürü sektöründe tercih edilen Hindistan cevizinden üretilen kömüre alternatif bir ürün üretti. Birçok meyve çekirdeği ve antep fıstığında defalarca denemeler yapan Öztürk, ithal kömüre en yakın ve sağlıklı ürünü elde ettiği fındık kabuğundan olduğunu fark etti.

"YÜZDE 95'İ İTHAL"

Kömür üreticiliğine ilk girdiğinde yaptığı iş hakkında bilgisi bulunmadığını ifade eden Öztürk, bir süre sonra nargile kömürü üretmek için kolları sıvadı. Farklı yöntemler ve ürünler kullanan Öztürk, fındık kabuğundan nargile kömürü üretmeyi başardı. Nargile kömürlerinin yüzde 95’inin ithal geldiğini ifade eden Öztürk, “Bu yurt dışından gelen kömürlere alternatif olarak nargile kömürünü üretmeye başladım. Nargile kömürü yurt dışından Hindistan cevizi kömürü olarak Türkiye geliyor. Türkiye yüzde 95’i ithal gelen bir kömür. Ben atıl olarak kullanılan fındık kabuğunu yurt dışından gelen kömürlere alternatif olarak nargile kömürü ve kömür olarak üretmeye başladım. Restoranlara, köftecilere, balıkçı ve kokoreççilere üretmeye başladım” dedi.

DEFALARCA DENEDİ, SONUNDA BAŞARDI

Fındık kabuğundan nargile kömürü üretimi aşamasına gelene kadar pek çok farklı denemeler yaptığını ifade eden Öztürk, “Kömürlerimiz İsviçre, Almanya, Tunus, Fransa ve İspanya olmak üzere birçok yere de ihracat anlamında da çalışmalarımız oldu. Fındıktan olan kömür daha dayanıklı, kalorisi daha iyi ve yurt dışına da alternatif anlamında da en yakın olan ürün olduğu için fındıkla devam ediyorum. Mesela zeytin çekirdeğinden, Antep fıstığı kabuğundan, kayısı çekirdeğinden, vişne çekirdeğinden ve ceviz kabuğundan denedim. Ama en sağlıklısı, en iyisi fındık oldu” ifadelerini kullandı.