Deprem bölgesinde konteyner kentte oy kullandılar

31 Mart 2024 14:20 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:22

31 Mart 2024 yerel seçimleri deprem bölgesinde kurulan konteynır kentlerde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atılmaya başlandı. Sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı. Malatya'da toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.

ENGELLİ VATANDAŞLAR DA OYUNU KULLANDI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkılan binada ailesi kaybeden engelli depremzede 31 Mart yerel seçimlerine tekerlekli sandalyesi ile gelerek oyunu kullandı. 35 kişinin hayatını kaybettiği depremde çocukları ve eşini de kaybeden deperemzede vatandaş enkazdan yaralı kurtularak ampute kaldı.

HASTA NAKİL ARAÇLARI OY İÇİN GÖREVDE

Kilis’te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenlerden talep bulunanlar, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Sınır Kent Kilis’te oy verme işlemi sürüyor.