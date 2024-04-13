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13 Nisan 2024 16:49 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:55

Hatalı park etti, suçu belediyeye attı

Sivas’ta hatalı park sebebiyle yolu trafiğe kapatan sürücü, tepki gösterilince suçu belediyeye attı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bir sokakta otomobilini hatalı yere park eden sürücü, yolu daraltınca trafiğe durdu. Tıkanan yolda araç kuyrukları oluşurken sürücü, yaklaşık yarım aracının yanına geldi.

SUÇU BELEDİYEYE ATTI

Diğer sürücüler hatalı parka tepki gösterdi. Hatalı park yapan sürücü ise araçların geçebileceği genişlikte park yaptığını belirtip, belediyeyi yeterli park alanları yapmamakla suçladı.

Hatalı park etti, suçu belediyeye attı - 1. Resim

"BELEDİYEMİZİN SORUNU..."

Hatalı park nedeniyle caddeyi tıkayan sürücü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hemen çekiyorum kusura bakmayın. Uzun da bir süre olmadı aslında. Bu da belediyemizin sorunu park problemi Sivas’ta çözülmüyor. Öncelikle belediye park problemine bir çözüm bulmalı. Aracımda aslında numara da var”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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