Hataylı taksiciler duygulandırdı! Mezara gidenlerden ücret almadılar

10 Nisan 2024 14:14 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:15

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Depremzede vatandaşlar ve yakınları içleri buruk bir şekilde Ramazan Bayramı’nı karşıladı.

Hataylı taksiciler, bayramda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gidecek olan vatandaşlardan para almayacaklarını duyurdu.

ÜCRETSİZ YAPTILAR

Bir taksinin sosyal medya yansıyan görüntüsünde “Bugün bayram biz bize yeteriz Hatay, mezarlıklardan ücretsiz ulaşım” ifadeleri yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada duygulandırdı.