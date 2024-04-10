10 Nisan 2024 14:14 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:15
Hataylı taksiciler duygulandırdı! Mezara gidenlerden ücret almadılar
Hataylı taksiciler bayramda, depremde vefat eden yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara taksileri ücretsiz yaptı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Yeniçağ
Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Depremzede vatandaşlar ve yakınları içleri buruk bir şekilde Ramazan Bayramı’nı karşıladı.
Hataylı taksiciler, bayramda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gidecek olan vatandaşlardan para almayacaklarını duyurdu.
ÜCRETSİZ YAPTILAR
Bir taksinin sosyal medya yansıyan görüntüsünde “Bugün bayram biz bize yeteriz Hatay, mezarlıklardan ücretsiz ulaşım” ifadeleri yer aldı.
Görüntüler sosyal medyada duygulandırdı.
Kaynak: Yeniçağ