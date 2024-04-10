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10 Nisan 2024 14:14 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:15

Hataylı taksiciler duygulandırdı! Mezara gidenlerden ücret almadılar

Hataylı taksiciler bayramda, depremde vefat eden yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara taksileri ücretsiz yaptı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Yeniçağ

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Depremzede vatandaşlar ve yakınları içleri buruk bir şekilde Ramazan Bayramı’nı karşıladı.

Hataylı taksiciler duygulandırdı! Mezara gidenlerden ücret almadılar - 1. Resim

Hataylı taksiciler, bayramda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gidecek olan vatandaşlardan para almayacaklarını duyurdu.

ÜCRETSİZ YAPTILAR

Bir taksinin sosyal medya yansıyan görüntüsünde “Bugün bayram biz bize yeteriz Hatay, mezarlıklardan ücretsiz ulaşım” ifadeleri yer aldı.

Hataylı taksiciler duygulandırdı! Mezara gidenlerden ücret almadılar - 2. Resim

Görüntüler sosyal medyada duygulandırdı.

Kaynak: Yeniçağ
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