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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:51

Her yıl tekrarlanan ilginç görüntü hayrete düşürdü

Fadlum Irmağı'ndaki renk değişimi görenleri hayrete düşürdü. Her yıl bu dönem kan renginde akarak Kızılırmağ'a rengini veren ırmak bu sene de ilginç görüntülere sahne oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tabiatın canlanmasıyla birlikte dağlardaki karlar eridi. Eriyen kar suları toprakları taşıyarak ırmaklara karıştı. Bu doğa olayının etkisiyle Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’dan doğarak, Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülen, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak kahverengine büründü.

Kızılırmak'ın kollarından biri olan ve Kızılırmak'a rengini veren Fadlum Irmağı ise kızıl rengine boyandı. İki ırmağın kesiştiği yerde renklerin birleşmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kızıllığın toprak yapısından kaynaklandığı bilinirken, görüntüsüyle mest eden ırmaktaki renk değişimi dron ile görüntülendi.Her yıl tekrarlanan ilginç doğa hayrete düşürdü - 1. Resim

“SU KIZIL BİR RENK ALDI"

Toprağın suyla karışmasıyla suyun kızıl bir renk aldığını söyleyen Bahri Çongar, “Mevsim itibarıyla kıştan yaza geçtik. Şu anda tabi yüksek yerlerde yağan karların erimesi ve yağmurun yapmasıyla birlikte Kızılırmak’ta bir coşku oldu. Su seviyesi yükseldi ve böylelikle ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Toprağın suyla karışmasıyla su kızıl bir renk aldı. Türkiye’nin en uzun ırmağı şehrimizi ikiye bölüyor. Ortaya da güzel görüntüler çıkıyor” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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