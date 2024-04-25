İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı 

25 Nisan 2024 22:35 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 22:38

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Kafa TV kanalında dünya dilleri arasında öğrenilmesi en zor dili açıkladı. 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dilin Rusça olduğunu açıkladı.

Ortaylı soruya, "Rusça çok zor. Bütün gramerde bütün kaideleri istisna için öğrenirsin. Kaideli kelime kadar istisna var" diyerek cevap verdi.

Öte yandan ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Kırım Tatar kökenli bir aileden gelen Ortaylı, iki yaşında ailesiyle Türkiye'ye taşındı.

1965 yılında Ankara'daki Atatürk Lisesi'nden mezun olan Ortaylı, 1970'te hem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden hem de aynı üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Öğretmenleri arasında Halil İnalcık, Mümtaz Soysal ve Seha Meray gibi isimler bulunmaktadır. Daha sonra Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik alanlarında eğitim gördü ve yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile tamamladı.

1974 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktorasını tamamlayan Ortaylı, 1979'da "Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu" başlıklı çalışmasıyla doçent oldu.

1982 yılında akademik politikalara olan tepkisi nedeniyle akademiden ayrıldı.

Osmanlı ve Rus tarihine dair birçok yerli ve yabancı dergide makaleleri yayımlandı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı.

2005'te Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürü olarak atanan Ortaylı, 2012 yılında emekliye ayrıldı ve görevini Ayasofya Müzesi müdürü Haluk Dursun'a bıraktı.

Halen Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinde Türk Hukuk Tarihi üzerine dersler vermekte olan Ortaylı, birçok kitabın yazarıdır ve 2017'de 29 Ekim Resepsiyonu'nda Tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.