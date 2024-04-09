Kilosu tam 700 lira! Ramazan Bayramı'nın gözdesi oldu

09 Nisan 2024 14:41 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:33

Ramazan'ın son gününde vatandaşlar bayram alışverişi için sokaklara döküldü. Sokaklarda alışveriş hareketliliği yaşanırken Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü pastırma ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Çemenlisinin kilogramı bin 400 TL’den, çemensizinin kilogramı ise bin 700 TL’den satılan coğrafi işaretli Kastamonu pastırması, fiyatına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ramazan ayında iftarda tüketmek için vatandaşlar tarafından tercih edilen Kastamonu pastırması, Ramazan Bayramı’nda da sofraları süsleyecek. Ramazan Bayramı tatili için Kastamonu’ya gelen vatandaşlardan ilgi gören Kastamonu pastırması, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlardan da yoğun talep alıyor.

KİLOSU 400 LİRAYI BULUYOR

Kastamonu’da babasından devraldığı pastırmacılığı sürdüren Fatih Karaosmanoğlu, “1923’yılından beri dededen toruna mesleğe devam ediyoruz. Dedemden sonra babam, babamdan sonra da ben mesleği devraldım. Benden sonra da Allah nasip ederse oğlum sürdürecek. Şu an Ramazan yoğunluğumuz devam ediyor. Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz, pastırmalarını almaya başladı. Yaşadıkları şehirlere dönüşlerinde de ihtiyaçları kadar almayı düşünüyorlar. Şu anda fiyatı bin 400 TL ama et fiyatları sebebiyle değişebilir. Bizler fiyatı arttırmama gayretindeyiz” dedi.

"AKIN AKIN GELİYORLAR"

Pastırma üreticisi Ayberk Karaosmanoğlu ise, “Ramazan ayında güzel bir talep oldu. Hem Kastamonu’da satışlarımız hem de il dışına gönderimimiz devam etti. Çok güzel bir talep oldu. Bayram dolayısıyla Kastamonu’ya akın akın gelen misafirlerimiz var. Bunların çoğu yöresel pastırmamız ve sucuğumuza talep gösteriyor. Burada paketleyip kendilerine takdim ediyoruz. Bayram nedeniyle, gelip görüyorlar. Memnun kaldıkça da geri dönüşleri oluyor” diye konuştu.

"BAYRAMDA DA SOFRALARIMIZDA OLACAK"

Kastamonu pastırması alan Aysun Yeniköy de, “Kastamonu pastırması gayet sağlıklı ve doğal. Ramazan’da da sofralarımızın baş köşesindeydi. Genelde börek, pastırmalı yumurta yapıyoruz, yanında bir şey olmadan sade de yenilebiliyor. Bayramda da sofralarımızda olacak. Kastamonu pastırmasını herkese öneririm. Kastamonu mu, Kayseri mi derseniz, kesinlikle Kastamonu pastırması. Cumhurbaşkanımıza da ikram edilmişti, o da Kastamonu pastırmasını seçmişti” şeklinde konuştu.