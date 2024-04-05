Lastikçiyle kumru arkadaş gibi: Floresan olmadı, tasa yuva yaptı

05 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:19

Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı

Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde oto lastiği tamirciliği yapan Fatih Çakır, bir kumrunun dükkanına sürekli çöp bıraktığını fark etti. Yuva yapmak isteyen kumru çöpleri floresan lambanın üzerine koydu.

TASIN İÇİNE YUVA YAPTI

Ancak floresan lambanın ince olmasından dolayı getirdiği çöpler sürekli zemine düştü. Kuşun ısrarla yuva yapmaya çalıştığını gören işletme sahibi Çakar, bir çözüm bulmak için harekete geçti. Hemen bir tas alan Çakır, lambanın üzerine yapıştırdı. Kumru, hemen tas içine yuva yaptı.

“SÜRPRİZ BİR OLAY, SESTEN HUYLANMIYOR”

Fatih Çakar, “Bu kumrunun buraya gelmesi üçüncü senesi. Hayvan daha önce de buraya gelerek lamba üzerine çöp koyuyordu. Koyduğu çöpler durmayıp sürekli yere düşüyordu. Baktım kumru yuva yapmakta zorlanıyor, ben de tası aldım oraya yapıştırdım. Hayvanın bu üçüncü senesi. Kaç tane yavruladı bilmiyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Diğer kumrular için de yanına bir yuva daha yapacağım. Sürpriz bir olay sesten de huylanmıyor. Bize de alıştı. Bazen omuzumuza bile konuyor. Onunla arkadaş olduk” dedi.