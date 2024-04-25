"Neden evlenmiyorsun?" sorusu alerjiye neden oluyor! Aile danışmanından evlilik korkusu açıklaması

25 Nisan 2024 17:24 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 18:19

İnsanlık tarihi kadar eski olan evlilik konusunda Aile, Çift ve Evlilik Danışmanı Anila Çelik, açıklama yaptı. Son yıllarda özellikle 30-40 yaşları arasındaki bireylerde görülen evlilik korkusu konusuna açıklık getiren Çelik, aileleri uyardı. Resmiyetten uzaklaşıp sorumluluk almaktan kaçınan bir yaş grubunun ortaya çıktığını belirten Çelik, konun fiziksel rahatsızlığına değindi.

"NEDEN EVLENMİYORSUN?" SORUSU ALERJİYE NEDEN OLUYOR!

Aile, Çift ve Evlilik Danışmanı Anila Çelik, son zamanlarda gençlerin evlilikten kaçtığını belirtti. Aile baskısına rağmen artık genç kitlenin evlilik yapmadığı bilimsel verilerde de kanıtlandı. Yapılan bir ankette özellikle 90'lı yıllarda doğanların evlilikten kaçtığı aksine 2000 sonrasında doğanların ise evliliğe daha meraklı olduğu ortaya çıktı. Bunun en büyük nedeni ise 90'lı yıllarda doğanların sorumluluktan kaçmak isterken, 2000'li yıllarda doğanların ise aileleriyle yaşamak istemedikleri için evliliğe başvuruyor.

EVLİLİK KORKUSU!

Ancak Çelik, evlilik korkusunun bambaşka olduğunu vurguladı. Çelik, öncelikle evlilik korkusunun nereden ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Evlilik, iki kişinin yasal olarak birbirine bağlı olduğu, resmi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleşir. Benzer bir bağlanma korkusu, Yunanca evlilik anlamına gelen “gamos” ve korku anlamına gelen “phobos” kelimelerinden türetilen “Gametofobi” kelimesinde bulunabilir. Bireyin ya olumsuz aile yaşantıları sonucu geliştirdiği, ya da yakın çevresinde gözlemlediği bir korkudur."

"DEPRESYON VE ALERJİ ORTAYA ÇIKAR!"

Evlilik korkusuna sahip kişi sayısında son yıllarda artış yaşandığını belirten Çelik, bu kişilerin zorlandığı taktirde fiziksel sağlık sorunlarının da yaşandığının altını çizdi. Kişilerde vücut kaşıntısı, panik atak gibi durumların yanı sıra depresyonun yaşanma oranının da yüksek olduğu Çelik, tarafından belirtildi.

Çelik sözlerine şunlarla devam etti:

"Evlenme korkusuna birçok faktörün sebep olduğunu bilmekteyiz. Evlenme düşüncesi bile bunaltıcı olabilir. İlişkiyi bitirmesine neden olur. En ufak bir stresi bile abartacak ve bununla baş edememe durumuna gelinir. Hatta depresyon bile olabilir. Bu nedenle “evliliğin uzun süreli bir ilişkinin sonu olduğu” düşüncesine sahiptirler ve kısa süreli ya da birden çok eş seçebilirler. Evliliği hayatındaki her şeyin önünde bir engel olarak görür ve kendisini evli biri olarak hayal etmekte zorlanır. Düğün, nişan gibi etkinliklere gitmekten kaçınır. Yakın çevresindeki evli çiftlerin eksikliklerine odaklanır."

Aile, Çift ve Evlilik Danışmanı Anila Çelik, yazısında sıklıkla görülen evlilik korkusu hakkında yazdığı yazının kalan kısmı:

EVLİLİK KORKUSUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

"Evlilik korkusunun birçok nedeni olabilir. Düğün öncesi, evlilik teklifi, nişan vb. Geleneklerin baskısı, aile içinde kalma kaygısı, evliliğin aşkı öldüreceğine dair olumsuz inanç evliliğe hazırlanırken korku oluşturur. Bir kişinin evlilikle ilgili bilinçaltı korkuları vardır. Evlilik sorunları, çekişmeli boşanma dönemleri ve kötü bir ilişki ya da evliliğin olduğu bir ailede büyümek, evlilik korkusuna yol açabilir. Hele kişi geçmiş ilişkisinde kaybetme korkusu yaşamışsa bu durum evlilik korkusunu artırabilmektedir.

Mükemmeliyetçi bir kişilik yapısı da evlilik korkusuna yol açabilmektedir. Kendine layık kimseyi göremeyen narsist karakterli bir kişi, asosyal ya da sosyopatik kişilik özellikleri ve özgüven eksikliği evlilikten korkma sebepleridir. Erkekler açısından flört çemberinin dışına çıkma, sorumluluktan kaçma, evliliğe hazır olmama ve çocuklar için sorumluluk almaya hazır olmama gibi nedenler evlilik korkusuna yol açar."