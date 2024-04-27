Osmanlı'nın en cesur elçisi tarafından yaptırılmış! 300 yıllık çeşmeye büyük saygısızlık

27 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:03

Müteferrika Süleyman Ağa, Fransa Kralı XIV. Louis’yi ziyaret eden bir Osmanlı elçisidir. Süleyman Ağa, kralın önünde eğilmeyerek tarihe adını yazdırdı. Payitaht İstanbul'a dönerken ise Kırşehir taraflarında bir çeşme yaptırdı. 300 yıllık çeşme şuan sprey boyalarla boyanmış halde görüntülendi.

300 YILLIK ÇEŞMEYE BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Kırşehir'de şehrin ortasında yer alan 300 yıllık tarihi çeşmenin akmaması ve il merkezinde yer alan dokuz çeşmenin de tahrip edilmesi tepkilere yol açtı.

Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan, Süleyman Ağa tarafından 1735 yılında yaptırıldığı bilinen ve kitabesi halen çeşme üzerinde okunur halde yer alan tarihi çeşme suya kavuşmayı bekliyor.

Öğrencilerini tarihi yapıları öğrenmeleri için gezdiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, tarihi yapıların yeniden korunma altına alınmasını istedi. Dönmez, "Tarihi alanları gezip dolaşıyorum. Tarihin yıpratılması beni üzüyor. Öğrencilerime tarihi anlatırken çokça eziliyorum. Sitemim halkımıza ve gençlerimize; tarihi alanların ve çeşmelerin yıpratılması, sprey boyalarla boyanması. Bunlar bizlere emanettir" dedi.

Ramazan Yüce adlı vatandaş da çeşmelerin akmamasının mahalleliyi üzdüğünü söyledi. Kırşehir'de yer alan Tekke Çeşmesi, Şeyh Hatice Çeşmesi, İmaret Çeşmesi, Ahi Evran Çeşmesi gibi tarihi alanlardaki çeşmelerin de çoğu kapalı ve sprey boyalarla yıpratılmış halde duruyor.