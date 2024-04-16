Oy vermeyen akrabalarına şiir yazmıştı! Film ve dizi teklifi yağdı

16 Nisan 2024 17:55 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:04

Kırşehir'de, kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazan muhtar adayı film teklifi aldı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çobanın hayatı bir anda değişti.

“MEMLEKET BAĞRINA BASTI”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan Aydın Battal; film teklifinin kendisini mutlu kıldığını ve Kırşehir adına heyecan dolu olduğunu söyledi. Battal, açıklamasında; "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

29 OY ALMIŞTI

Dizi teklifi alan Battal, köyünde muhtar adayı olduktan sonra 300 oyun 29'unu alarak bacanağı ve baldızına sitem dolu şiir yazmıştı.