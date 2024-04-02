Ramazan-ı Şerif ayının en kıymetli gecesi! Kadir Gecesinde ibadetler 80 yıl değerinde

02 Nisan 2024 16:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:40

11 ayın sultanı olan Ramazan'ın son günleri yaklaştıkça herkesin merakla arattığı konulardan biri Kadir Gecesi oldu. Kadir Gecesi duası ve faziletlerini araştıran vatandaşlarımız için Dinimizislam.com sayfasında yer alan önemli bilgileri sizler için derledik. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Kadir gecesinin önemi hakkında merak edilenleri açıkladı.

RAMAZAN-I ŞERİF AYININ EN KIYMETLİ GECESİ!

Kadir Gecesi, daha önceki Peygamberlere değil Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in ümmeti için gönderildi. Bir Hadisi şerifte "Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi" yer alır. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'e diğer insanların şimdiki ümmetten daha uzun yaşadığı bildirilir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kendi ümmetinin ömrünün az olduğunu düşünmesi akabinde Allah-u Teala Kadir Gecesi'ne önemli bir fazilet daha ekler. Bu da Kadir gecesinde yapılan ibadetlerin 10 bin aydan hayırlı olması olur. Yani Dinimiz İslam'da da yer alan bilgilere göre Kadir Gecesinde yapılan ibadetler 80 yıl değerindedir.

Olayda şöyle yaşanmıştır;

"Peygamber Efendimiz, "Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu" buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, "Yâ Resulallah, ümmetin o peygamberlerin, 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi" dedi. Ve ardından (Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Rıyad-ün-nasıhin)"

Buhari'de yer alan Hadis-i Şerife'te ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş;

"Sevabını Allah’tan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları af olur."

KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLMELİ?

Kadir Gecesi’nde, Kadir suresini okumak, Kur’an-ı Kerim'i hatim etmekten daha sevaptır.

Kadir Gecesi’nde Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah gibi zikirlerin çekilmesi tavsiye edilir.

Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.)

Tefsir-i Mugni

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [

Tefsir-i Mugni

Peygamber Efendimiz (sav) Kadir Gecesi’nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

KADİR GECESİ TAM OLARAK HANGİ GÜNDÜR?

Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevaptır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: Müslim'den aktarılan Hadis-i Şerifte "Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!" yer alır. Bu yüzden kesin olarak Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Ancak Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Âlimlerimiz, (Allahü teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar.

O halde Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.