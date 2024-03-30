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Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 10:27 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:35

Robot köpekten dans şovu: Darbuka eşliğinde oynadı, ilgi odağı oldu

Bir inovasyon şirketinin geliştirdiği 'Jidoka Dog' isimli robot köpek darbuka eşliğinde dans etti. Köpeğin dansına bazı vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Taksim'de 'sahibim kayıp' ilanıyla gezen robot köpek Jidoka Dog'u gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Çevredekilerden sahibinin bulması konusunda yardımcı olmasını isteyen Jidoka Dog, oldukça dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar darbuka eşliğinde robot köpek ile dans ederken, çocuklardan bazıları ise robot köpeğin hareketlerinden korkup kaçmaya çalıştı.

Robot köpekten dans şovu: Darbuka eşliğinde oynadı, ilgi odağı oldu - 1. Resim

EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA

Robot köpekle karşılan köpeğin ise donup kaldığı görüldü. Robot köpek ve vatandaşlar arasında yaşanan görüntüler eğlenceli anlara sahne oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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