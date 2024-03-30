Robot köpekten dans şovu: Darbuka eşliğinde oynadı, ilgi odağı oldu

30 Mart 2024 10:27 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:35

İzleyenleri duygulandırdı: Felçli köpeklere varilden yaptığı trenle şehir turu attırıyor

İzleyenleri duygulandırdı: Felçli köpeklere varilden yaptığı trenle şehir turu attırıyor

İstanbul Taksim'de 'sahibim kayıp' ilanıyla gezen robot köpek Jidoka Dog'u gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Çevredekilerden sahibinin bulması konusunda yardımcı olmasını isteyen Jidoka Dog, oldukça dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar darbuka eşliğinde robot köpek ile dans ederken, çocuklardan bazıları ise robot köpeğin hareketlerinden korkup kaçmaya çalıştı.

EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA

Robot köpekle karşılan köpeğin ise donup kaldığı görüldü. Robot köpek ve vatandaşlar arasında yaşanan görüntüler eğlenceli anlara sahne oldu.