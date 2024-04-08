Sahurda 'Örümcek adam'ı görenler şaşırdı

08 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:52

Ramazan ayı yarın son bulurken Adana’da bir kişi sahurda vatandaşları şaşırttı.

Adanalı Örümcek Adam olarak bilinen 26 yaşındaki Can Şaşkın, kostümünü giyip davulunu alarak sahurda vatandaşları uyandırdı. Örümcek Adam geleneklere de uyarak davul çalarken mani söylemeyi de unutmadı. İlk kez Örümcek Adam'la sahura kalkan vatandaşlar ona bahşiş vermeyi de unutmadı.

''TEBESSÜM EDİYORLAR''

Şaşkın, “Ben Adanalı Örümcek Adamım. Ramazan ayında insanları biraz tebessüm ettirmek için sahurda davul çalarak uyandırmaya geldim. Ramazan ayı olduğu için görenler şaşırıyor. Evlerden bakanlar Örümcek Adam olduğumu görünce gülüp tebessüm ediyorlar. Çok ilgi gösteriyorlar, fotoğraf çektirenler dahi oluyor” dedi.

Örümcek Adam ile sahura uyanan bir vatandaş ise, “Adana'da yine sıradan bir gün. Yukarıdan arkadaşı gördüm, Örümcek Adam kostümüyle dikkatimi çekti. Hemen aşağıya indim, tebrik ederim” diye konuştu.