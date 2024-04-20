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20 Nisan 2024 16:57 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:59

Şehre inen domuz sürüsüne bir vatandaştan sürpriz

İzmir'in Bornova ilçesinde şehre inen yaban domuzları bir vatandaş tarafından serinletildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, yeşillik alanı hortumla sulayan bir vatandaş tarafından serinletildi.

Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde, sık sık bölgeye inen domuzlar bu sefer de bir okulun önündeki yeşillik alanda görüldü. Yavrularıyla birlikte yeşillik alanda domuz sürüsünü gören bir vatandaş ise yeşillik alanı suladığı hortumu domuzların üzerine tuttu.

Şehre inen domuz sürüsüne bir vatandaştan sürpriz - 1. Resim

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Suyla serinleyen ve rahatlayan domuzlar, ilginç anlara sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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