Şehre inen domuz sürüsüne bir vatandaştan sürpriz

20 Nisan 2024 16:57 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:59

İzmir'in Bornova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, yeşillik alanı hortumla sulayan bir vatandaş tarafından serinletildi.

Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde, sık sık bölgeye inen domuzlar bu sefer de bir okulun önündeki yeşillik alanda görüldü. Yavrularıyla birlikte yeşillik alanda domuz sürüsünü gören bir vatandaş ise yeşillik alanı suladığı hortumu domuzların üzerine tuttu.

İLGİNÇ ANLAR

Suyla serinleyen ve rahatlayan domuzlar, ilginç anlara sahne oldu.