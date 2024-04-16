Sigara içmeye çıktı, itfaiye ekiplerini seferber etti: Kurtarılınca kendi haline güldü

16 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:07

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz gülerde; lüks bir sitede yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, sigara içmek için evinin balkonuna çıktı. Sigarasını içtikten sonra balkondan içeri girmek isteyen genç kız, büyük bir şok yaşadı.

Balkona çıktığında üstüne kapadığı kapı kilitlenmişti. Defalarca denemelerle kapıyı açmaya çalışan genç kız, bir türlü kapıyı açamadı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALDIĞI BALKONDAN KURTARILDI

Genç kızın ihbarı üzerine binanın olduğu bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen harekete geçen ekipleri, merdiven aracı yardımıyla genç kızın olduğu balkona ulaştı. Ardından da genç kız, kask giydirdikten sonra sepete alınarak aşağıya indirildi.

KENDİ HALİNE GÜLDÜ

Kurtarıldıktan sonra ekiplerle konuşan genç kız, yaşadıklarını anlatırken kendi haline gülmesi dikkatlerden kaçmadı.