Tatilinizi kötü geçirecek kritik hatalar: iPhone kullananlar bol bol fotoğraf çekilenler dikkat!

27 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:43

Birçok vatandaş yaz mevsimine doğru tatile çıkmadan önce eşya ve bilet hazırlıklarını yapıyor. Bu hazırlıklar arasında öncelikle bilet ve lokasyon listeleniyor. Yolculuk öncesinde uçak bileti aramak için internet en kolay yöntem oluyor. Ancak bazı uçak veya otobüs biletleri kısıtlı olabilir. Bagaj yükünün sınırlı olması, yabancı havayollarının hiç akla gelmeyecek kıstasları… Bu durum biletlerin iptal olmasına kadar gidebiliyor. Güvenilirliği düşük bir web sitesinden ucuz bilet alımı tatili zehir edebilir.

Satın almayı yaptığınız site, dolandırıcılar tarafından hazırlanmış, sahte bir site de olabilir. Ödemenizi yapıp biletinizi aldığınızı sanırken, sadece paranızı kaptırmış da olabilirsiniz.

Ayrıca saygın seyahat siteleri güvenli ve iyi bilinen ödeme seçenekleri sunar. Kredi kartı şirketleriyle çalışırlar. Yalnızca banka havalesi veya havale gibi seçenekler sunan sitelere parayı gönderdikten sonra bir daha onları bulamayabilirsiniz.

HALKA AÇIK ŞARJ CİHAZLARINA DİKKAT EDİN

Telefonlarınızı veya tabletlerinizi şarj etmek için boş bulduğunuz prizleri kullanabilirsiniz ama telefonunuza veya tabletinize, yabancı bir USB kablosu sokmak hiç iyi bir fikir değil.

Bu şarj cihazları sizden hem para alırken hem de telefonlarınıza zararlı yazılımlar yükleyebilir. Telefonunuzda özel dosyalarınız, kredi bilgileriniz açığa çıkabilir.

Telefonunuzu yabancı bir USB kablosuna bağlamak zorunda kalırsanız, "sadece şarj" seçeneğini işaretlemeyi unutmayın.

Yabancı bir ağa bağlanırken "bu ağa güven" seçeneğine basmak da sizi çok üzebilir. O yabancı ağlara güvenmeyin, sadece bağlanıp işiniz görün ve çıkın. Böylece ağ üzerinden cihazınıza beklenmedik bir saldırı olursa, antivirüs yazılımınız veya işletim sisteminiz sizi uyaracak ve hatta saldırıyı durduracaktır.

AİRDROP'U HERKESE AÇIK YAPMAYIN

Telefonunuza giren tuş kaydedicileri oraya yerleştirmek için en kolay yolardan biri Apple'ın Air Drop'udur. Dolayısıyla seyahat sırasında AirDrop özelliğine dikkat edin. Sadece tanıdığınız kişiler listesinden gelen dropları kabul edecek şekilde ayarlama yapmalısınız.

Bunun için iPhone'unuzda:

• Ayarlar > Genel > AirDrop bölümüne gidin.

• Telefonunuzu tüm AirDrop isteklerini reddedecek veya yalnızca kişilerinizden gelen isteklere izin verecek şekilde ayarlamanızı yapın.

Eğer Mac kullanıyorsanız:

• Menü çubuğunda Denetim Merkezi'ne tıklayın. Ardından AirDrop'a tıklayın. Buradan açıp kapatabilir ve kimlerin öğe gönderebileceğini seçebilirsiniz.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN TELEFONUNUZU YABANCILARA VERMEYİN

Tatilde fotoğraf çekmek en önemli etkinlik. Bunun için selfie çubuğu öneriliyor ya da bireylerin yardımıyla fotoğraf çekilmek öneriliyor. Türkiye'de çalıntı telefonların çalışmasını engelleyen sinyaller mümkün olsa da dünyanın her ülkesinde bu imkan yok ve bazıları binlerce dolar değere ulaşabilen telefonları kapıp kaçmayı meslek edinip turistik bölgelerde dolaşan ne kadar çok kapkaççının olduğuna inanamazsınız.

Telefonunuzda bir şifre olması da sizi kurtarmaz, bu şifrelere rağmen telefonları resetleyip fabrika ayarına döndürmek artık çocuk oyuncağı. Ayrıca hırsıza telefonunuzla beraber pin kodunuzu da kaptırırsanız daha tehlikeli.

Şifre yöneticinize ulaşıp banka hesaplarınıza kadar her uygulamanın şifresini öğrenmesi dakikalar sürebilir. Siz telefonum çalındı diye alarm veremeden önce paracıklarınız önce kripto hesaplara aktarılır oradan da, izi takip edilemeyecek şekilde, hırsızlıkla hayatını sürdüren hackerların yasa dışı yaşamlarını finanse etmek üzere yeniden dolara dönüştürülür. Telefonunuzu koruyun ama pin şifrelerinizi de koruyun.

DOLAŞIM ÜCRETLERİNİ KONTROL EDİN

Yurt dışı tatillerinde Türkiye'deki telefon hattınızı kullanmaya niyetliyseniz ve bulunduğunuz ülkede telefon hattınıza uygulanacak "dolaşım" ücretini kontrol etmediyseniz sizi zarara sokabilir.

İnternet bağlantısı veya telefon konuşmaları kesintisiz olarak devam eder ama yurda döndüğünüzde yeni telefon fiyatını bulabilen faturalar çıkabilir.

Hizmet sağlayıcınızdan yurt dışındaki kullanım ücretlerini detaylıca öğrenin ve gerekiyorsa avantajlı yurt dışı paketleri satın alın veya gittiğiniz ülkede, turistler için satılan kısa süreli kullanıma uygun yeni hatlardan satın alın, çok daha ucuza gelecektir. Bir data hattı ve pilli mobil bir modem ya da ikinci bir telefonu tether cihazı olarak kullanarak, tüm aileye ucuz internet sağlayabilirsiniz.