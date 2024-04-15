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15 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:49

Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu!

Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre, en zeki iller belirlendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye&#039;nin en zeki illeri belli oldu!

Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.

EN ZEKİ İL ESKİŞEHİR

Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.

Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

Teste göre 96.97 4146 IQ ile Erzincan 71. sırada yer alırken en zeki 10 il şu şekilde açıklandı:

1-Eskişehir: 105.20 IQ, 2-Ankara: 104.91 IQ, 3-İzmir: 104.51 IQ, 4-Muğla: 104.12 IQ, 5-Çanakkale: 104.02 IQ, 6-İstanbul: 104.02 IQ, 7-Kocaeli: 103.85 IQ, 8-Balıkesir: 103.59 IQ, 9-Bursa: 103.47 IQ, 10-Kırklareli: 103.36.

Türkiye'nin en zeki 10 ili belli oldu! O il dikkat çekti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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