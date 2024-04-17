17 Nisan akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları

17 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:39

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde mücadeleler devam ediyor. 17 Nisan akşamı oynanacak karşılaşmalar ise araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kapsamında 22.00'da Bayern Münih ile Arsenal karşılaşacak ve TV 8 Buçuk ve Exxen ekranlarından izlenecek.

Bir diğer maç ise Manchester City – Real Madrid arasında olacak. CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak olan mücadele 22.00'da yayınlanacak.

Bugün İskoçya Premier Lig'inde Dundee United – Glasgow Rangers mücadelesi yaşanacak.

AFC Kupası'nda ise 15.00'da Abdish Ata – CC Mariners karşılaşması oynandı.