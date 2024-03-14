14 Mart 2024 11:01 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:11
Balgam yutmak orucu bozar mı? Dinimiz İslam
Ramazan ayına girmemizle beraber vatandaşlar balgam yutmanın orucu bozup bozmadığını araştırmaya başladı. Balgam yutmak orucu bozmaz. Nelerin orucu bozup nelerin orucu bozmayacağı da merak konusu olurken Dinimiz İslam'da yer alan bilgileri haberimizde derledik...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Mübarek Ramazan ayına girmemizle beraber nelerin orucu bozduğu nelerin orucu bozmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar ise balgam yutmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre balgam yutmak orucu bozmaz. Detaylar...
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre oruçluyken balgam yutmak orucu bozmaz.
ORUÇ BOZMAYAN ŞEYLER
Ramazan ayında orucu nelerin bozmadığına dair bilgiler...
İsteyerek biraz kusmak,
Sahurda tokluk veren ilaçlar içmek,
Göze sıvı ilaç sıkmak,
Kolonya veya parfüm koklamak,
Orucu bozmayan şeyler arasında yer alanlar şöyle:
Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek,
Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,
Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,
Kaynak: TGRT Haber