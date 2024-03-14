Balgam yutmak orucu bozar mı? Dinimiz İslam

14 Mart 2024 11:01 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:11

Mübarek Ramazan ayına girmemizle beraber nelerin orucu bozduğu nelerin orucu bozmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar ise balgam yutmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre balgam yutmak orucu bozmaz. Detaylar...

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre oruçluyken balgam yutmak orucu bozmaz.

ORUÇ BOZMAYAN ŞEYLER

Ramazan ayında orucu nelerin bozmadığına dair bilgiler...

İsteyerek biraz kusmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar içmek,

Göze sıvı ilaç sıkmak,

Kolonya veya parfüm koklamak,

Orucu bozmayan şeyler arasında yer alanlar şöyle:

Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek,

Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,