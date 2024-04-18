CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in hayatı ve biyografisi

18 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:02

CHP'nin yeni grup başkanvekili olan ismin kim olduğu araştırılırken daha önce yürüttüğü görevlerin neler olduğu da merak konusu oldu. Ankara Milletvekili olani isim hakkında bilgileri derledik.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanvekilliği için seçime girdi. Kazanan isim 66 oy ile Emir oldu.

31 Mart 1969 senesinde Hekimhan'da dünyaya geldi. Doktor ve hukukçu olan isim CHP milletvekilidir. Haziran, Kasım 2025, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde Ankara milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Malatay'da doğan isim 1985 senesinde Ankara İncirli Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

1992 ile 1996 yılları aralığında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinde göz hastalıkları bölümünde görev alan isim 2008 senesinde Almanya'de Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği Bölümünde masterını tamamladı.

2009 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan milletvekili, 2013 yılında "Etik ve Hukuki Yönleriyle Araştırma Biyobankacılığı" doktora tezi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Tıp Tarihi ve Etik Doktorasını tamamladı.

2012 senesinde Dünya Göz Hastanesinde operatör doktor olarak çalışmaya başlayan Emir, çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir. 2 çocuk babasıdır.

Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan isim 2014 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediye Başkan adayı gösterildi. 2025 Haziran seçimlerinde CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Kasım 2025, 2018 ve 2023 genel seçiminde yeniden meclise girdi ve 25-26 Temmuz 2020 senesinde yapılan 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyesi seçilmiştir.

18 Nisan 2024 tarihinde ise CHP TBMM Grup Başkanvekili oldu.