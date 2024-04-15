Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç cezalı olduğu için oynamıyor

15 Nisan 2024 19:52 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:59

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Süper Lig'de yarış devam ederken 15 Nisan akşamı Alanyaspor ile Galatasaray mücadele edecek. 32 yaşındaki kalecinin forma giymemesinin sebebi ise araştırılıyor.

Günay Güvenç, cezalı olması nedeniyle karşılaşmada forma giymeyecek. Oliveira da kadroya alınmayanlar arasında yer aldı. Serge Aurier ise bu akşam uzun zaman sonra takımına destek olacak.

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın olurken, VAR hakemi Fabio Melo oldu.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 15 Nisan günü 20.00'da başladı.

İlk 11'ler ise şöyle:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.