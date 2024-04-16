Milletvekilliği düşürülme nedenleri

16 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:34

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa ne olur. vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili hükümler, merak ediliyor. Milletvekilliğinin neden ve nasıl düşeceğiyle ilgili hükümler Anayasa'nın 84. maddesinde yer almakta. Peki, milletvekilliği neden ve nasıl düşer? Milletvekilliğinin düşürülmesi kararını kim alır? Milletvekili hangi şartlarda düşer? Belediye başkan adaylarının vekilliği düşer mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

MİLLETVEKİLLİĞİ NEDEN VE NASIL DÜŞER?

Bir milletvekili eçilmeye engel bir suçtan hüküm giyerse milletvekilliği düşer.

Bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında TBMM Başkanlığına gelen tezkere, Genel Kurulda okunduğu anda milletvekilliği düşer.

Bir milletvekili istifa ederse milletvekilliği düşer.

İstifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Bir milletvekilini kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde milletvekilliği düşer.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

Bir milletvekili milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar ederse milletvekilliği düşer.

82'nci Maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

MİLLETVEKİLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLUNCA, MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞER Mİ?

bir kişi milletvekiliyken belediye başkanı adayı olabilir. Bunun için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekmiyor. Ancak belediye başkan adayı olan birisi seçildiği takdirde 15 gün içerisinde milletvekilliğinden istifa etmek zorundadır.

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARINI KİM ALIR?

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on beş gün içerisinde kesin karara bağlar.