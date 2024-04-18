Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Tokat'ın Belediye Başkanı olan ismin kim olduğu merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hakkında kimdir, kaç yaşında ve hangi partiden sorularını araştırmaya başladı.
Kuzeyin Samsun, doğu ve güneyinde Sivas ve batısında Amasya'nın yer aldığı Tokat ilinin belediye başkanı olan kişinin kim olduğu araştırılıyor. İşte Kemal Yazıcıoğlu'na dair bilgiler...
Tokat'ın Belediye Başkanlığı görevini Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yerine getirmektedir.
29 Eylül 1982 senesinde Alaca'da doğdu ve Recep Yazıcıoğlu’nun oğludur.
Tokat Namık Kemal İlköğretim Okulu'nde ilkokul, Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu'nda ortaokul eğitimini tamamladı. Lise eğitimini ise Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde bitirdi. Yazıcıoğlu, Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi.
Düşünce, Girişim ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını görevini yürüttü. Mesleki Eğitim Derneği’ni kurdu ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın sözcülüğü yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.