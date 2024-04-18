Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi

18 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:56

Kuzeyin Samsun, doğu ve güneyinde Sivas ve batısında Amasya'nın yer aldığı Tokat ilinin belediye başkanı olan kişinin kim olduğu araştırılıyor. İşte Kemal Yazıcıoğlu'na dair bilgiler...

Tokat'ın Belediye Başkanlığı görevini Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yerine getirmektedir.