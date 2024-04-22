Dolar kuru rekor seviyede! 33 liraya çok az kaldı... 22 Nisan dolar, euro, sterlin ve döviz fiyatları
Dolar kuru tarihi zirvelerde seyrediyor. Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde dolar fiyatı 33 lirayı zorlamaya başladı. İşte 22 Nisan dolar, euro, sterlin ve döviz fiyatları
Dolar kuru ne kadar, euro kaç TL, döviz fiyatları ne kadar oldu... Son dönemde birçok yatırımcı bu soralarna cevap aramaya devam ediyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum birçok yatırımcının merakını cezbediyor
Hal böyleyken başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde yaşanan gerilimler ve pandemi döneminin ardından dünyanın içine düştüğü ekonomik krizin bir türlü aşılamaması döviz fiyatlarını derinden etkiliyor.
Bu veriler ışığında dolar/tl yukarı yönlü yürüyüşünü sürdürüyor. İşte 22 Nisan dolar, euro, sterlin ve döviz fiyatları
22 NİSAN DOLAR KURU
Bugün (22 Nisan) dolar kuru 32,60 lira seviyesinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
22 NİSAN EURO KURU
Bugün (22 Nisan) euro kuru 34,77 lira seviyesinde ve yukarı yönlü.
22 NİSAN STERLİN KURU
Bugün (22 Nisan) sterlin kuru 40,49 lira seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor.