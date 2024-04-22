Dolar kuru rekor seviyede! 33 liraya çok az kaldı... 22 Nisan dolar, euro, sterlin ve döviz fiyatları

22 Nisan 2024 06:42 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 06:43

Dolar kuru ne kadar, euro kaç TL, döviz fiyatları ne kadar oldu... Son dönemde birçok yatırımcı bu soralarna cevap aramaya devam ediyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum birçok yatırımcının merakını cezbediyor

Hal böyleyken başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde yaşanan gerilimler ve pandemi döneminin ardından dünyanın içine düştüğü ekonomik krizin bir türlü aşılamaması döviz fiyatlarını derinden etkiliyor.

Bu veriler ışığında dolar/tl yukarı yönlü yürüyüşünü sürdürüyor. İşte 22 Nisan dolar, euro, sterlin ve döviz fiyatları

22 NİSAN DOLAR KURU

Bugün (22 Nisan) dolar kuru 32,60 lira seviyesinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

22 NİSAN EURO KURU

Bugün (22 Nisan) euro kuru 34,77 lira seviyesinde ve yukarı yönlü.

22 NİSAN STERLİN KURU

Bugün (22 Nisan) sterlin kuru 40,49 lira seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor.

22 NİSAN 2024 DÖVİZ FİYATLARI