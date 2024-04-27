2024 Yaz Olimpiyatları için Yunanistan'ın planı hazır! Hava savunma sistemi devreye girecek

27 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:24

2024 Yaz Olimpiyatları veya resmî adıyla Games of the XXXIII Olympiad, Paris'te 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilerek düzenlenecek. Rusya-Ukrayna savaşı etkisi, Vladimir Putin’in Avrupa’yı tehdidi ve Orta Doğu’da yaşanan gerilimler olası terör tehdidini gündeme getirdi.

En son Moskova’da düzenlenen terör saldırısı sonrası Avrupa’dan bazı ülkeler de tehdit edilmişti. Özellikle Emmanuel Macron’un savaş çağrıları Fransa halkını tedirgin etmişti. Yunanistan, Fransa’ya destek vereceğini açıkladı.

HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ GÖNDERMEYE HAZIR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın yazılı talepte bulunması halinde Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için "Crotale hava savunma füze sistemi" verebileceklerini duyurdu.

Selanik'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Dendias, "Fransa'nın Olimpiyat Oyunları'nda Paris'in korunması amacıyla Crotale tipi hava savunma füzesi talebini yazılı iletmesi halinde bunu sağlayabiliriz." diye konuştu.

Dendias, iki ülke arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması'na atıfta bulunarak, Yunanistan'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'ya destek vermesinin doğal olduğunu ifade etti.

PATRİOT VE S-300 KONUSU

Bir süredir Yunan basınında yer alan, Ukrayna'ya Patriot ve S-300 hava savunma sistemlerinin gönderileceği iddialarına ilişkin Dendias, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.