27 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:20
ABD’de Propan ve benzin yüklü tren raydan çıktı! Bölge alev topuna döndü
ABD’nin Arizona eyaletinde benzin ve propan yüklü bir tren raydan çıkarak devrildi. Trenden alevler yükselirken, bölgedeki otoyol geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönlü trafiğe kapatıldığını, otoyoldaki sürücülerin ise alternatif rotalara yönlendirildiğini duyurdu.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, yaralanan olmadığını, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı