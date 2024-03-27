27 Mart 2024 15:43 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:10
Kazakistan'da tren kazası! Vagonlar raydan çıktı
Kazakistan’ın Aktöbe bölgesinde tren kazası meydana geldi. 58 vagonluk yük treninin bazı vagonları raydan çıktı.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı. Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi.
Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı