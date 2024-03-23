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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 16:30 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:30

ABD'den Moskova saldırısı sonrası çarpıcı sözler: İstihbarat iletilmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 2024'ün Mart ayı başında aldığı istihbaratı, Rus yetkililerle paylaştığını dile getirdi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD&#039;den Moskova saldırısı sonrası çarpıcı sözler: İstihbarat iletilmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya'da 115 kişinin hayatını kaybettiği başkent Moskova'da gerçekleştirilen konser salonu terör saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sözcü Watson, "ABD hükümeti bu ayın başlarında Moskova'da konserler de dahil olmak üzere büyük etkinlikleri hedef alan planlı bir terör saldırısı hakkında bilgi sahibi oldu" ifadelerini kullandı.

"RUS YETKİLİLERLE PAYLAŞILDI"

ABD'nin söz konusu istihbaratı almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'daki ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladığını hatırlatan Watson, "ABD hükümeti de uzun süredir devam eden 'uyarma yükümlülüğü' politikası uyarınca bu bilgiyi Rus yetkililerle paylaştı" ifadelerini kullandı.

7 MART'TA ABD VATANDAŞLARI İÇİN UYARI YAPILMIŞTI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 7 Mart'ta Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapılmıştı. Açıklamada, "aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği" ifade edilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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