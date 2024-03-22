Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Endonezya'da şiddetli deprem

22 Mart 2024 09:37 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:41

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikledi mi? Megakent için korkutan açıklama: "4 senaryodan biri olan B'yi bekliyoruz"

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikledi mi? Megakent için korkutan açıklama: "4 senaryodan biri olan B'yi bekliyoruz"

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının (BMKG) açıklamasında, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 132 kilometre kuzeyi olduğu belirtildi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadığı kaydedildi.

Bu arada depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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