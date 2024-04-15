Dünyanın gözü Ortadoğu'da... İsrail basını yazdı: Savaş kabinesi ikiye bölündü! İşte bölgede anbean yaşananlar

15 Nisan 2024 03:08 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 03:26

Canlı Anlatım Özeti

SİBER SALDIRI MASAYA YATIRILDI

BMGK TOPLANDI

İSRAİL İMHA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

SAVAŞ KABİNESİ İKİYE BÖLÜNDÜ

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERE AİT BİR ARACI ATEŞE VERDİ

G7'DEN İRAN AÇIKLAMASI

KABİNEDEN SERT MESAJLAR: BEDEL ÖDETECEĞİZ

İRAN'DAN HODRİ MEYDAN: DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK VERİRİZ

ALMANYA'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI: GÜÇLÜ OLDUĞUNU KANITLADI

15.04.2024 02:25

SİBER SALDIRI MASAYA YATIRILDI

Arap Dünyası Haber Ajansı'ndan (AWP) aktardığı habere göre, İsrail Yayın Kurumu’na konuşan kaynaklar İsrail'in doğrudan askeri bir karşılık vermek yerine siber saldırı ile zarar vermeyi masaya yatırdıklarını söyledi. Kaynaklar, "İsrail'in çeşitli siber operasyonlar olasılığı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri var” dedi.

14.04.2024 22:36

BMGK TOPLANDI

BMGK, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, "Ne bölge ne de dünya daha fazla savaşı kaldıramaz" dedi. Guterres, "Bölge halkı, yıkıcı ve geniş çaplı bir çatışma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi gerilimi azaltma zamanı" sözleriyle mesaj verildi.

15.04.2024 03:06

İSRAİL İMHA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İran'ın İsrail saldırısının sonlandırmasının ardından dronların imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. İsrail, İran’ın fırlattığı dronların ve füzelerin imha edildiği anları servis etti.

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14.04.2024 22:10

SAVAŞ KABİNESİ İKİYE BÖLÜNDÜ

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir araya geldi. İsrail basının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı. Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi. Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.

14.04.2024 21:15

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısı düzenledi. Hagari, İran’ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun "muazzam hasara yol açabileceğini" söyledi.

14.04.2024 20:41

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERE AİT BİR ARACI ATEŞE VERDİ

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimci şiddetine bir yenisi daha eklendi. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din, dün Deir Dobwan'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir aracı askerlerin koruması altında ateşe verdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı

14.04.2024 18:30

G7'DEN İRAN AÇIKLAMASI

G7 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, “G7 liderleriyle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını oybirliğiyle kınadık. Tüm taraflar itidalli davranmalıdır. Gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

14.04.2024 17:30

KABİNEDEN SERT MESAJLAR: BEDEL ÖDETECEĞİZ

"İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" diyen Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in dünkü İran saldırısına karşı koymasını sağlayan "stratejik ittifakı ve bölgesel işbirliğini" güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

14.04.2024 16:30

İRAN'DAN HODRİ MEYDAN: DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK VERİRİZ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen “Ya Resulullah” kod adlı “Gerçek Vaad” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

14.04.2024 15:13

ALMANYA'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI: GÜÇLÜ OLDUĞUNU KANITLADI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in güçlü olduğunu ve güçlü müttefikleriyle birlikte İran saldırısını püskürterek kendini savunabileceğini gösterdiğini belirtti.

Baerbock, "İran, bütün bir bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen saldırgan tutumuyla izole edilmiş durumda," dedi. "İsrail'in kapasitesini, güçlü olduğunu ve kendisini koruyabileceğini göstermiştir." dedi.

15.04.2024 14:31

ÜRDÜN'DEN 'GERİLİMİ AZALTIN' MESAJI

İran’ın İsrail’e misilleme saldırısının ardından Ürdün Başbakanı Bişr el Hasavne yaptığı açıklamada, bölgedeki herhangi bir gerilimin tarafları "tehlikeli duruma" götüreceğini ve tüm tarafların gerilimi azaltması gerektiğini belirtti.

Yer: İsrail