Gazze'de havadan yardımlar bir kez daha faciaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

26 Mart 2024 15:26 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:27

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bir yandan da bölgeye gönderilen insani yardımlar engelleniyor. Havadan atılan yardımlarla hayatta kalmaya çalışan Filistinliler bu yardımlar sırasında da zaman zaman ya denizde ya da oluşan izdihamda hayatlarını kaybediyorlar.

Son olarak Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğünü, yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ofis, yardımların düştüğü noktalarda izdiham oluşması nedeniyle de 6 Filistinlinin ezilerek öldüğünü duyurdu.

Havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığı belirtilerek, “Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz” denildi.

CAN KAYBI 32 BİN 414'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu, 172 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 414’e, yaralı sayısının ise 74 bin 787'ye yükseldiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen öğrenci sayısının ise 5 bin 826'ya, yaralananların sayısının ise 9 bin 570'e ulaştığı belirtildi.