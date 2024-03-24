Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>İlham Aliyev'den Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı
24 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:04

İlham Aliyev'den Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i arayarak Moskova’daki terör saldırısına ilişkin taziye dileklerini iletti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Moskova'da konser alanına düzenlenen 115 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. Vladimir Putin, teröristleri çok büyük intikam beklediğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova’daki konser saldırısının ardından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e mesajı göndermişti. Aliyev, Putin’i bu kez de arayarak bir kez daha başsağlığı diledi. Putin'e ve Rus halkına taziyelerini ileten Aliyev, saldırıda yaralananlara da acil şifalar diledi.

İlham Aliyev'den Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı - 1. Resim

Aliyev, Azerbaycan’ın bu korkunç terör eylemini şiddetle kınadığı, Azerbaycan’ın bu zor zamanlarda Rusya'nın ve Rus halkının yanında olduğunu belirtti.

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Putin ise, taziye ve desteği için Aliyev'e şükranlarını sundu. Putin ve Aliyev, terörle mücadelede ortak çabaların gelecekte de sürdürüleceğini vurguladı.

Saldırıda 113 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...