İlham Aliyev'den Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı

24 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:04

Moskova'da konser alanına düzenlenen 115 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. Vladimir Putin, teröristleri çok büyük intikam beklediğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova’daki konser saldırısının ardından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e mesajı göndermişti. Aliyev, Putin’i bu kez de arayarak bir kez daha başsağlığı diledi. Putin'e ve Rus halkına taziyelerini ileten Aliyev, saldırıda yaralananlara da acil şifalar diledi.

Aliyev, Azerbaycan’ın bu korkunç terör eylemini şiddetle kınadığı, Azerbaycan’ın bu zor zamanlarda Rusya'nın ve Rus halkının yanında olduğunu belirtti.

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Putin ise, taziye ve desteği için Aliyev'e şükranlarını sundu. Putin ve Aliyev, terörle mücadelede ortak çabaların gelecekte de sürdürüleceğini vurguladı.

Saldırıda 113 kişi hayatını kaybetmişti.