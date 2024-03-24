Moskova'daki saldırı terörist kamerasında! Saniye saniye kaydetmişler

24 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 24 Mart 2024 09:43

Moskova'da dün bir konser salonunda düzenlenen ölümcül terör saldırısına ilişkin bir video belgesi, DEAŞ tarafından Telegram platformu aracılığıyla yayımlandı. 1 dakika 31 saniyelik videoda, silahlı kişilerin Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'nda gelişigüzel ateş açarak ölüm saçtığı anın şoke edici görüntüler yer aldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: UKRAYNA MÜDAHİL DEĞİL

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, en az 133 kişinin hayatını kaybettiği saldırının tek sorumlusunun DEAŞ'ın olduğunu ve Ukrayna'nın herhangi bir müdahalesinin olmadığını iddia etti.

Watson, yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Rusya'yı bu ayın başında Moskova'ya yönelik planlı bir saldırı hakkında bilgi konusunda uyardığını ve ayrıca 7 Mart'ta Rusya'daki Amerikalılara bir uyarıda bulunduğunu sözlerine ekledi.