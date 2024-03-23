Putin'den Moskova saldırısına ilişkin açıklama: Rusya'da ulusal yas ilan edildi

23 Mart 2024 15:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:15

Rusya'dan saldırı sonrası en sert açıklama Medvedev'den: Hepsi yok edilecek, ölüme ölüm

Rusya'dan saldırı sonrası en sert açıklama Medvedev'den: Hepsi yok edilecek, ölüme ölüm

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen konsere gerçekleştirilen terör saldırısında son belirlemelere göre 115 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, kriminologlar ve uzmanların yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) operasyonel birimleriyle birlikte yürütülen soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerindeki tüm silah ve mühimmata el koydu.

SALDIRGANLAR UKRAYNA SINIRINDA YAKALANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlayan saldırganların sınırdaki Bryansk bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise geçişi kolaylaştırmak ve koruma sağlamak için sınırın Ukrayna tarafında bir kişinin saldırganları beklediği ifade edildi. Açıklamada, "Kaçmaya çalışan teröristler Rusya-Ukrayna sınırına doğru ilerliyordu, sınırı geçmeyi planlıyorlardı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" denildi.

PUTİN DUYURDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Vladimir Putin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

Putin, terör saldırısının önceden hazırlanmış bir toplu katliam olduğunun altını çizerek, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." ifadelerini kullandı.